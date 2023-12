Musique musique / Harpe celtique Médiathèque Jacques Demy Nantes, 26 mars 2024 17:30, Nantes.

2024-03-26

Horaire : 18:30

Gratuit : oui

Concert par Virginie Le Furaut Virginie Le Furaut est une harpiste qui compose et improvise avec un rythme, une puissance et une ornementation qui n’appartiennent qu’à elle. Un concert qui vous fera voyager entre la Bretagne et l’Irlande dans une ambiance intimiste.

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr