Univerciné Médiathèque Jacques Demy Nantes

Nantes Univerciné Médiathèque Jacques Demy Nantes, 6 mars 2024, Nantes. Mercredi 7 février : Univerciné à l'EstMercredi 6 mars : Univerciné italien

Gratuit : oui Tout public Mercredi 7 février : Univerciné à l’EstMercredi 6 mars : Univerciné italien Rencontrez l’équipe des festivals Univerciné à l’Est et italien. Échangez autour de leur programmation qui met en lumière le cinéma européen. Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Nantes 44000

