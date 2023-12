Toc toc doudou Médiathèque Jacques Demy Nantes, 24 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 11:00 –

Gratuit : oui De 6 mois à 3 ans

Conte signé par Valérie Danet C’est l’heure bleue. L’heure où dans le ciel le soleil s’en va et la lune sourit. C’est l’histoire de Mamie Moon qui accompagne Rose dans une course folle vers le sommeil. Un conte poétique doux et tendre dans lequel se mêlent Langue des signes française et langue orale.

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr