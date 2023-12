Bien au chaud pour l’hiver Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Bien au chaud pour l'hiver Médiathèque Jacques Demy Nantes, 19 décembre 2023, Nantes. Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22

Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque Comment l'hibernation des animaux inspire les autrices et auteurs d'ouvrages jeunesse.

Médiathèque Jacques Demy
24 Quai de la Fosse
Nantes 44000
02 40 41 95 95

