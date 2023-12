Rencontre avec Mattia Filice Médiathèque Jacques Demy Nantes, 15 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 18:30 –

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival Atlantide Conducteur de trains depuis vingt ans, Mattia Filice publie en 2023 son premier roman, Mécano. Une épopée en vers libres inspirée de son quotidien de cheminot, auquel il vole du temps pour écrire. Ce livre épouse le rythme et le paysage ferroviaires, transmute l’univers industriel du train, des machines et des gares en prouesse romanesque, dans une écriture détournée, qui emprunte autant à la langue technique qu’à la poésie épique. Mais c’est aussi un apprentissage social, la découverte du monde du travail, et parfois la rencontre de vies brisées.

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr