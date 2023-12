Le patrimoine s’écrit / À table ! Médiathèque Jacques Demy Nantes, 27 janvier 2024 09:30, Nantes.

2024-01-27 Sur inscription

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription

La Bibliothèque vous propose une séance gourmande autour de la gastronomie et des manières de la table, de Louis XIV à nos jours : manuels de cuisine, menus de la Belle Époque, livres d’artistes et autres curiosités, à découvrir et savourer, avec les yeux. Bon appétit !

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr