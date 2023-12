Cet évènement est passé Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes, 24 janvier 2024 14:30, Nantes. 2024-01-24

Horaire : 15:30

Gratuit : oui En écho à la présentation de documents patrimoniaux sur la gastronomie le 27 janvier, venez découvrir une sélection d’archives de l’Institut national de l’Audiovisuel sur le sujet. Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr Détails Heure : 14:30 - 08:39 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque Jacques Demy Nantes Latitude 47.211150008000004 Longitude -1.5621552160000078 latitude longitude 47.211150008, -1.562155216

Médiathèque Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/