Enraciné Médiathèque Jacques Demy Nantes, 20 janvier 2024 10:00, Nantes.

2024-01-20

Horaire : 11:00 11:30

Gratuit : oui De 6 mois à 3 ans

Spectacle musical, dansant et interactif par la Cie d’iCidence dans le cadre des Nuits de la lecture Dans un univers sonore où se mêlent chants, percussions corporelles et sur calebasse, découvrez l’histoire d’Alphonse, un petit escargot voyageur, et laissez-vous emporter par ces joyeuses mélodies et dansez au rythme de la pluie.

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr