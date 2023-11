Corps privé, corps public : le corps féminin à l’épreuve de la grossophobie Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Corps privé, corps public : le corps féminin à l’épreuve de la grossophobie Médiathèque Jacques Demy Nantes, 14 décembre 2023, Nantes. 2023-12-14

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Adultes, jeunes adultes Conférence intitulée « Corps privé, corps public : le corps féminin à l’épreuve de la grossophobie », animée par Mathilde. Cette dernière, artiste chanteuse et activiste engagée dans les luttes féministes, s’exprimera sur le sujet, dans l’objectif de combattre ces discriminations. Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr 0240121518 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Adultes, jeunes adultes Lieu Ville Médiathèque Jacques Demy Nantes latitude longitude 47.211150008, -1.562155216

Médiathèque Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/