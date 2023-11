Lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes migrantes, un combat féministe Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes migrantes, un combat féministe Médiathèque Jacques Demy Nantes, 21 novembre 2023, Nantes. 2023-11-21 Dans la salle Jules Vallès.

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Adultes Dans la salle Jules Vallès. Conférence par Fatima Lalem, sociologue et militante féministe. Dans le cadre de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, l’Espace Simone de Beauvoir veut mettre la lumière sur la problématique des femmes migrantes et des injustices auxquelles elles peuvent être exposées. Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr 0240121518 https://www.espace-de-beauvoir.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Adultes Lieu Ville Médiathèque Jacques Demy Nantes latitude longitude 47.211150008, -1.562155216

Médiathèque Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/