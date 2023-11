Avec les vivantes – Projection-débat Médiathèque Jacques Demy Nantes, novembre 2, .

2023-11-02 dans la salle Jules Vallès

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui sans inscription

Projection du documentaire « Avec les vivantes », en présence de la réalisatrice Mélina Huet. Chaque année en France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences infligées par un conjoint ou ex-conjoint. Les sévices ont souvent lieu dans l'intimité des foyers et revêtent de multiples formes : coups, viols, séquestrations, mutilations sexuelles… jusqu'au féminicide. En 2019, plus de 150 femmes ont ainsi été tuées par un partenaire ou ancien partenaire de vie. Elles sont avocates, major de police, interne de gynécologie et de médecine légale ou encore quatre femmes qui luttent pour que les choses changent. Découvrez leur quotidien… en soutien des vivantes.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr 0240121518