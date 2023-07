Les acquisitions remarquables de 2022 de la bibliothèque de Nantes Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les acquisitions remarquables de 2022 de la bibliothèque de Nantes Médiathèque Jacques Demy Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Les acquisitions remarquables de 2022 de la bibliothèque de Nantes Dimanche 17 septembre, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Dans la limite des places disponibles Découvrez une sélection d’œuvres exceptionnelles achetées en 2022 ayant rejoint les collections patrimoniales de la bibliothèque. Médiathèque Jacques Demy 15 Rue de l’Héronnière Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville de Nantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 15 Rue de l'Héronnière Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque Jacques Demy Nantes

Médiathèque Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/