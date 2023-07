Du système solaire aux galaxies Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Du système solaire aux galaxies Médiathèque Jacques Demy Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Du système solaire aux galaxies Dimanche 17 septembre, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Dans la limite des places disponibles Voyagez dans notre système solaire jusqu’aux confins de l’univers avec la Société d’astronomie de Nantes ! Découvrez les objets célestes, leurs dimensions et les distances dans l’espace !

Rendez-vous à la salle Jules Valles de l'espace Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy 15 Rue de l'Héronnière Nantes 44000

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

