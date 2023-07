Visites des réserves patrimoniales de la bibliothèque de Nantes Médiathèque Jacques Demy Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visites des réserves patrimoniales de la bibliothèque de Nantes 16 et 17 septembre Médiathèque Jacques Demy 12 places par visite – sur inscription

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. On vous emmène à la découverte de l’histoire de la bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation !

Médiathèque Jacques Demy 15 Rue de l’Héronnière Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95 [{« type »: « email », « value »: « bm-pat@mairie-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Nantes