Le patrimoine s’écrit – Grimoires célestes 16 et 17 septembre Médiathèque Jacques Demy Dans la limite des places disponibles

Embarquez à bord de la navette spatiale patrimoniale pour un voyage dans le temps et l’espace. Découvrez les théories qui ont marqué l’histoire de l’astronomie, à travers une présentation d’ouvrages anciens et précieux, richement illustrés.

La présentation continue au Musée-atelier de l’imprimerie à travers l’exposition : Grimoires Célestes et Lune sur papier couché, du 16 septembre au 31 octobre !

Médiathèque Jacques Demy 15 Rue de l’Héronnière Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

Ville de Nantes