Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes

Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes, 9 septembre 2023, Nantes. 2023-09-09 Sur inscription

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription Ce roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui a changé votre regard sur un sujet… Venez partager vos lectures autour de la thématique des droits des femmes. Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

Médiathèque Jacques Demy
24 Quai de la Fosse
Nantes 44000
02 40 41 95 95
http://bm.nantes.fr

