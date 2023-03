Conter fleurette Médiathèque Jacques-Brel Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Conter fleurette Médiathèque Jacques-Brel, 10 mai 2023, Magny-les-Hameaux. Conter fleurette Mercredi 10 mai, 10h30 Médiathèque Jacques-Brel Sur réservation Un petit jardinier au bout des doigts, un jardin dans la paume de la main.

Un grand, un gros, un énorme rutabaga qui veut pas sortir de là…

Dans le jardin de ma grand-mère, une devinette en chansonnette, des plumes et des fleurettes, pour garçons et fillettes.

Avec Coline Promeyrat

18 mois-5 ans

Sur réservation Médiathèque Jacques-Brel 25 Rue Joseph Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 01.30.52.92.02 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-brel.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 52 92 02 »}, {« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Lignes de Bus : Sqybus : Ligne 464 et 454 – arrêt Joseph Lemarchand Savac : Ligne 262 – arrêt Joseph Lemarchand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T10:30:00+02:00 – 2023-05-10T11:00:00+02:00

2023-05-10T10:30:00+02:00 – 2023-05-10T11:00:00+02:00 conte spectacle © DR

