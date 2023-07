« La reliure dans tous ses états » avec le service des Archives Médiathèque Jacques Baumel Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

« La reliure dans tous ses états » avec le service des Archives
Samedi 16 septembre, 16h00
Médiathèque Jacques Baumel
Rueil-Malmaison

Entrée AUDITORIUM, animation continue, sans inscription

Le livre-papier existe en grande quantité, dans les librairies, les bibliothèques et les centres d'archives. Malgré le développement du livre numérique, il n'est pas près de disparaître ! Sur le thème « La reliure dans tous ses états », les archivistes de la Ville vous font découvrir l'art français de la reliure et comment, par des techniques ancestrales transmises depuis le Moyen-Âge, celle-ci continue de rayonner au cœur de nos institutions patrimoniales.

Médiathèque Jacques Baumel
15-21 Boulevard du Maréchal Foch, Rueil-Malmaison
92500 Village Centre-ville
Hauts-de-Seine
Île-de-France

