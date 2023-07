« La recherche généalogique » avec le service des Archives Médiathèque Jacques Baumel Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison « La recherche généalogique » avec le service des Archives Médiathèque Jacques Baumel Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison. « La recherche généalogique » avec le service des Archives Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque Jacques Baumel Entrée AUDITORIUM, Animation continue, sans inscription Depuis quelques années, la recherche généalogique est devenue l’un des loisirs préférés des Français. Mais comment débuter ? Quelles sources consulter ? Où les trouver ? Et quels sont les principaux écueils rencontrés par le néophyte voulant retrouver ses origines ? Lors de cet atelier, les archivistes vous conseillent et vous initient aux sources fondamentales (état civil, cadastre, dénombrement de population, liste électorale…), détenues dans les fonds des archives de la Ville. Médiathèque Jacques Baumel 15-21 Boulevard du Maréchal Foch, Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Médiathèque Jacques Baumel Adresse 15-21 Boulevard du Maréchal Foch, Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison

