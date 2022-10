Le dialogue architectural France/Portugal par Dominique Machabert, auteur et enseignant en architecture médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

04 43 762 762 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=INFOS%20PRATIQUES_M%C3%A9diath%C3%A8que%20Jack-Ralite%20(Croix-de-Neyrat) La médiathèque Jack-Ralite (Croix-de-Neyrat) invite adultes et enfants à découvrir les liens qui unissent notre territoire métropolitain à l’histoire portugaise et à son architecture.

Journaliste indépendant, écrivain et intervenant à l’école d’architecture de Clermont-Ferrand, Dominique Machabert est amoureux du Portugal depuis l’enfance où il se rend régulièrement et qui est devenu pour lui un motif de recherche personnelle et littéraire, dans lesquelles l’architecture, la ville et le paysage ont une place prépondérante. À l’occasion des journées de l’Architecture, il se propose de rendre hommage aux grands architectes portugais et plus particulièrement Alvaro Siza dont la Piscina del mares, près de Porto, a été distinguée par la Fondation Getty, ainsi qu’à Souto De Moura, architecte de la Comédie de Clermont-Ferrand.

