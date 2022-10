AZULEJOS détails et ensembles médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

AZULEJOS détails et ensembles médiathèque Jack-Ralite, 14 octobre 2022, Clermont-Ferrand. AZULEJOS détails et ensembles 14 et 15 octobre médiathèque Jack-Ralite Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi médiathèque Jack-Ralite Rue du Solayer – 63100 CLERMONT-FERRAND La Croix-de-Neyrat Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

04 43 762 762 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=INFOS%20PRATIQUES_M%C3%A9diath%C3%A8que%20Jack-Ralite%20(Croix-de-Neyrat) Cette exposition retrace l’intérêt d’un étudiant de l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand durant son Erasmus, pour ce matériau typique du Portugal. Brian Moine présente ici certaines photographies de sa collection, qu’il nomme : 3 par 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00 Brian Moine

