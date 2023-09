Atelier masques Médiathèque Issigeac, 31 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Pour cet atelier, la médiathèque accueillera l’artiste plasticien Jean-Maurice Bois.

Vous pourrez participer à des ateliers d’initiation à la création de masque en papier collé. Ateliers pour adulte et pour enfant à partir de 6 ans.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Médiathèque

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For this workshop, the mediatheque will welcome visual artist Jean-Maurice Bois.

You’ll be able to take part in workshops introducing you to the creation of masks using glued paper. Workshops for adults and children aged 6 and over.

Children must be accompanied by an adult. Reservations required.

Para este taller, la biblioteca multimedia acogerá al artista plástico Jean-Maurice Bois.

Podrá participar en talleres de iniciación a la creación de máscaras con papel encolado. Talleres para adultos y niños a partir de 6 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto. Imprescindible reservar.

Für diesen Workshop empfängt die Mediathek den bildenden Künstler Jean-Maurice Bois.

Sie können an Workshops teilnehmen, in denen Sie in die Herstellung von Masken aus geklebtem Papier eingeführt werden. Workshops für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides