Rencontre-lecture Médiathèque Issigeac, 17 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

La médiathèque vous propose une rencontre-lecture avec Isabelle.

Venez parler de votre coup de cœur et partager votre plaisir de la lecture autour d’un café..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

Médiathèque

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The multimedia library invites you to a reading session with Isabelle.

Come and talk about your favorite book and share your reading pleasure over a cup of coffee.

La biblioteca multimedia le invita a una sesión de lectura con Isabelle.

Venga a hablar de su libro favorito y comparta su placer de lectura tomando un café.

Die Mediathek lädt Sie zu einer Lesung mit Isabelle ein.

Sprechen Sie über Ihren Favoriten und teilen Sie Ihre Freude am Lesen bei einer Tasse Kaffee.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides