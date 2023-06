SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – CONFÉRENCE VASTU SHASTRA, YOGA DE L’HABITAT Médiathèque intercommunale Vagney, 3 juin 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez bien dans un endroit et moins bien dans un autre ? C’est le ressenti de l’énergie du lieu. Lors d’une conférence de Claire CHOFFEL, vous apprendrez ce que sont les énergies d’une maison et comment elles peuvent agir sur vous et votre entourage.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 16:00:00. 0 EUR.

Médiathèque intercommunale Place de la libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Have you ever noticed that you feel good in one place and not so good in another? It is the feeling of the energy of the place. During a conference by Claire CHOFFEL, you will learn what the energies of a house are and how they can act on you and your surroundings.

¿Has notado alguna vez que te sientes bien en un sitio y no tan bien en otro? Es la sensación de la energía del lugar. En una conferencia de Claire CHOFFEL, aprenderás cuáles son las energías de una casa y cómo pueden afectarte a ti y a tu entorno.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie sich an einem Ort wohl und an einem anderen weniger wohl fühlen? Das ist das Gefühl der Energie eines Ortes. In einem Vortrag von Claire CHOFFEL erfahren Sie, was die Energien eines Hauses sind und wie sie sich auf Sie und Ihre Umgebung auswirken können.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES