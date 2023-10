Représentation de fin de résidence « Répétitions » de Jules Metge Médiathèque intercommunale Salviac, 20 janvier 2024, Salviac.

Salviac,Lot

Un illusionniste vous propose d’assister à la répétition d’un spectacle inachevé, encore en création, enfreignant toutes les règles habituelles du spectacle de magie.

Dans le cadre des Nuits de la lecture..

2024-01-20 19:00:00 fin : 2024-01-20 . .

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



An illusionist invites you to attend the rehearsal of an unfinished show, still being created, breaking all the usual rules of magic shows.

As part of the Reading Nights program.

Un ilusionista le invita a asistir al ensayo de un espectáculo inacabado, aún en proceso de creación, que rompe todas las reglas habituales de los espectáculos de magia.

Dentro del programa Noches de lectura.

Ein Illusionist lädt Sie ein, an der Probe einer unvollendeten, noch im Entstehen begriffenen Show teilzunehmen, die gegen alle üblichen Regeln einer Zaubershow verstößt.

Im Rahmen der Nuits de la lecture (Lesenächte).

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cazals-Salviac