Atelier découverte d’écriture à Salviac Médiathèque intercommunale Salviac, 1 décembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

L’atelier est un lieu où vous pourrez laisser vagabonder votre imaginaire, accueillir ce qui se présente à vous, dans un cadre ludique et sécurisé, en toute bienveillance et sans aucun jugement, ni de soi, ni des autres.

L’atelier d’écriture ludique et écriture matière, est un lieu où l’on se fait plaisir et où l’on ose..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



The workshop is a place where you can let your imagination roam, welcoming whatever comes your way, in a safe, playful setting, in complete benevolence and without any judgment, either of yourself or of others.

The playful writing workshop is a place where you can have fun and dare.

El taller es un lugar donde puedes dejar volar tu imaginación, dando la bienvenida a lo que te venga, en un ambiente divertido y seguro, sin juzgarte a ti mismo ni a los demás.

El taller de escritura lúdica es un lugar donde puedes divertirte y atreverte.

Das Atelier ist ein Ort, an dem Sie Ihre Fantasie schweifen lassen können, um das, was sich Ihnen bietet, in einem spielerischen und sicheren Rahmen aufzunehmen, in aller Freundlichkeit und ohne jegliche Bewertung, weder von sich selbst noch von anderen.

Das Atelier für spielerisches Schreiben und Stoffschreiben ist ein Ort, an dem man Spaß hat und sich traut.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cazals-Salviac