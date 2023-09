Atelier « Étoiles de Froebel » Médiathèque intercommunale Salviac, 25 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Fabriquez vos décorations de Noël ! Venez apprendre à plier/confectionner une étoile de « Froebel » en 3D.

Le matériel est fourni..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Make your own Christmas decorations! Come and learn how to bend and make a 3D « Froebel » star

Materials provided.

Haz tus propios adornos navideños Ven a aprender a doblar y hacer una estrella « Froebel » en 3D

Se proporcionan todos los materiales.

Stellen Sie Ihre Weihnachtsdekoration her! Lernen Sie, einen « Froebel »-Stern in 3D zu falten/herzustellen

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cazals-Salviac