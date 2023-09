Migrant’scène – Exposition « La Terre est ma couleur » Médiathèque intercommunale Salviac, 9 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Exposition consacrée à toutes les différences, visant à sensibiliser les enfants à partir de 7-8 ans, aux notions de tolérance et de respect des différences. Tout au long de la visite, ils sont amenés à découvrir la richesse de la diversité, ainsi que des repères pour acquérir une culture de l’ouverture.

Dans le cadre de Migrant’scène / Festival de la Cimade..

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



An exhibition dedicated to all differences, designed to raise awareness among children aged 7-8 and over of the concepts of tolerance and respect for differences. Throughout the visit, they’ll discover the richness of diversity, and learn how to build a culture of openness.

As part of Migrant?scène / Festival de la Cimade.

Una exposición dedicada a todas las diferencias, concebida para sensibilizar a los niños a partir de 7-8 años sobre los conceptos de tolerancia y respeto de las diferencias. A lo largo de la visita, se anima a los niños a descubrir la riqueza de la diversidad, así como puntos de referencia para adquirir una cultura de apertura.

En el marco de Migrant?scène / Festival de la Cimade.

Eine Ausstellung, die allen Unterschieden gewidmet ist und Kinder ab 7-8 Jahren für die Begriffe Toleranz und Respekt vor Unterschieden sensibilisieren soll. Während des gesamten Besuchs sollen sie den Reichtum der Vielfalt entdecken und Anhaltspunkte für den Erwerb einer Kultur der Offenheit finden.

Im Rahmen von Migrant?scène / Festival de la Cimade.

