Jouons avec les mots Médiathèque intercommunale Salviac, 2 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Faites deviner des mots à votre coéquipier à l’aide de synonymes/contraires… pour améliorer votre vocabulaire et stimuler votre mémoire ! Inspiré du jeu « Pyramide ».

Jeudi 2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Make your teammate guess words using synonyms/contrasts… to improve your vocabulary and stimulate your memory! Inspired by the game « Pyramid

Haz que tu compañero adivine palabras utilizando sinónimos/contrastes… ¡para mejorar tu vocabulario y estimular tu memoria! Inspirado en el juego « Pirámide »

Lassen Sie Ihren Mitspieler Wörter mithilfe von Synonymen/Kontrahenten erraten… um Ihren Wortschatz zu verbessern und Ihr Gedächtnis zu trainieren! Inspiriert von dem Spiel « Pyramide »

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cazals-Salviac