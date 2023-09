Atelier de critique littéraire Médiathèque intercommunale Salviac, 28 octobre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Suivez une formation de critique littéraire et participez dans la foulée à la présélection des romans et BD en compétition pour le Prix littéraire 2024 du réseau des bibliothèques !

Animé par Thierry Caquais..

2023-10-28 09:30:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Take a course in literary criticism and then take part in the pre-selection of novels and comics in competition for the Prix littéraire 2024 du réseau des bibliothèques!

Hosted by Thierry Caquais.

Participe en un curso de crítica literaria y ayude a preseleccionar las novelas y cómics que optan al Premio Literario de la Red de Bibliotecas 2024

Presentado por Thierry Caquais.

Nehmen Sie an einer Schulung zum Literaturkritiker teil und beteiligen Sie sich gleich im Anschluss an der Vorauswahl der Romane und Comics, die für den Literaturpreis 2024 des Bibliotheksnetzwerks in Frage kommen!

Geleitet von Thierry Caquais.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cazals-Salviac