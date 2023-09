Atelier de lecture et de création sonore animé par Sylvie Maury et Mathieu Hornain Médiathèque intercommunale Salviac, 14 octobre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Avec Sylvie Maury et Mathieu Hornain, créez des environnements sonores, des bruitages, composez des morceaux musicaux … qui constituent de beaux prolongements à la lecture à haute voix..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



With Sylvie Maury and Mathieu Hornain, create soundscapes, sound effects and musical pieces… that are great extensions of reading aloud.

Con Sylvie Maury y Mathieu Hornain, cree ambientes sonoros, efectos de sonido y piezas musicales… que son magníficas extensiones de la lectura en voz alta.

Erstellen Sie mit Sylvie Maury und Mathieu Hornain Klangumgebungen, Geräusche, komponieren Sie Musikstücke … die eine schöne Erweiterung des Vorlesens darstellen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Cazals-Salviac