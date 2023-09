Lecture vivante : « L’Empreinte de l’ange » par Sylvie Maury et Mathieu Hornain Médiathèque intercommunale Salviac, 14 octobre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

« Lectures vivantes en bibliothèque » est un dispositif mis en place par le Département du Lot afin de donner à entendre les écritures contemporaines dans les bibliothèques. La lecture vivante 2023 est organisée à Salviac grâce au soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre du Contrat territoire lecture.

« L’empreinte de l’ange » est un roman de Nancy Huston (Actes Sud, 1998). La lecture est sonorisée par le Théâtre d’Aymare, avec Sylvie Maury et Mathieu Hornain

Immersion sonore dans l’œuvre de Nancy Huston, cette lecture voyage d’époque en pays, en immersion dans un fragment de roman, à travers une histoire d’amour. Au cœur d’un dispositif sonore spatialisé et d’ambiances “radiophoniques“ créées en direct, c’est une invitation à plonger dans une lecture à une ou plusieurs voix..

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



« Lectures vivantes en bibliothèque » is a scheme set up by the Lot department to bring contemporary writing to libraries. Lectures Vivantes 2023 is organized in Salviac with the support of the DRAC Occitanie as part of the Contrat Territoire Lecture program.

« L’empreinte de l’ange » is a novel by Nancy Huston (Actes Sud, 1998). The reading is soundtracked by Théâtre d?Aymare, with Sylvie Maury and Mathieu Hornain

A sound immersion in the work of Nancy Huston, this reading travels from era to country, immersing us in a fragment of a novel, through a love story. At the heart of a spatialized sound device and ?radio? ambiences created live, this is an invitation to plunge into a reading in one or more voices.

« Lectures vivantes en bibliothèque » es una iniciativa del departamento de Lot para acercar la literatura contemporánea a las bibliotecas. Lectures Vivantes 2023 se organiza en Salviac con el apoyo de la DRAC Occitanie, en el marco del programa Lectures du Contrat Territoire.

« L’empreinte de l’ange » es una novela de Nancy Huston (Actes Sud, 1998). La lectura correrá a cargo del Théâtre d’Aymare, con Sylvie Maury y Mathieu Hornain

Inmersión sonora en la obra de Nancy Huston, esta lectura viaja de época en época, sumergiéndonos en un fragmento de novela, a través de una historia de amor. En el corazón de una sonorización espacial y de ambientes radiofónicos en directo, es una invitación a sumergirse en una lectura a una o varias voces.

« Lectures vivantes en bibliothèque » ist ein vom Département Lot eingerichtetes Programm, mit dem zeitgenössische Schriftsteller in Bibliotheken zu Gehör gebracht werden sollen. Die lebendige Lesung 2023 wird in Salviac dank der Unterstützung der DRAC Okzitanien im Rahmen des Contrat territoire lecture organisiert.

« L’empreinte de l’ange » ist ein Roman von Nancy Huston (Actes Sud, 1998). Die Lesung wird vom Théâtre d’Aymare vertont, mit Sylvie Maury und Mathieu Hornain

Diese Lesung ist ein akustisches Eintauchen in das Werk von Nancy Huston, eine Reise von Epoche zu Epoche, von Land zu Land, ein Eintauchen in ein Romanfragment, durch eine Liebesgeschichte. Inmitten eines räumlichen Klangsystems und live erzeugter « radiophonischer » Stimmungen ist dies eine Einladung, in eine ein- oder mehrstimmige Lesung einzutauchen.

