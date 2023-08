Fête des 10 ans de la médiathèque de Salviac Médiathèque intercommunale Salviac, 30 septembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

10 activités et 10 heures d’ouverture pour fêter les 10 ans de la médiathèque de Salviac !.

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



10 activities and 10 opening hours to celebrate 10 years of the Salviac multimedia library!

10 actividades y 10 horarios para celebrar los 10 años de la biblioteca multimedia de Salviac

10 Aktivitäten und 10 Stunden Öffnungszeiten zur Feier des 10-jährigen Bestehens der Mediathek in Salviac!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cazals-Salviac