Les parlottes du samedi à Salviac Médiathèque intercommunale Salviac, 9 septembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Vous avez aimé un livre ? Venez en parler !

Qu’il soit récent ou plus ancien, d’un auteur connu ou moins connu, venez partager votre livre coup de cœur et découvrir ceux d’autres passionnés de livres comme vous ! Pas de jugement, juste des sentiments ! On vous attend !.

2023-09-09 14:30:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Did you like a book? Come and talk about it!

Whether it is recent or older, by a well-known or lesser-known author, come and share your favorite book and discover those of other book lovers like you! No judgment, just feelings! We are waiting for you!

¿Te ha gustado un libro? Ven a hablar de ello

Ya sea reciente o antiguo, de un autor conocido o menos conocido, venga a compartir su libro favorito y descubra los de otros amantes de los libros como usted Sin juzgar, sólo con sentimientos ¡Te esperamos!

Hat Ihnen ein Buch gefallen? Kommen Sie und erzählen Sie davon!

Ob neu oder älter, von einem bekannten oder weniger bekannten Autor, teilen Sie Ihr Lieblingsbuch mit anderen und entdecken Sie die Lieblingsbücher anderer Buchliebhaber wie Sie! Keine Urteile, nur Gefühle! Wir warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cazals-Salviac