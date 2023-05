Jeu d’enquête : « La cour des contes » Médiathèque intercommunale, 19 juillet 2023, Salviac.

Jeu d’enquête aux pays des contes.

« Blanche neige a été tuée… » Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité : les enfants sont aux manettes !.

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Investigation game in the land of tales.

« Snow White has been killed… » Prince Philip tells us immediately. Not only is the tragedy terrible, but the characters find themselves unemployed, for lack of a tale. We must find the culprit! The dwarves are the ones who will do it. The dwarfs? Small detectives, but with great sagacity: the children are in charge!

Juego de investigación en el país de los cuentos.

« Blancanieves ha sido asesinada.. Nos dice inmediatamente el príncipe Felipe. La tragedia no sólo es terrible, sino que los personajes se encuentran en paro por falta de un cuento. ¡Hay que encontrar al culpable! Los enanos van a hacerlo. ¿Los enanos? Pequeños detectives, pero con gran sagacidad: ¡los niños están al mando!

Ermittlungsspiel im Land der Märchen.

« Schneewittchen wurde ermordet … » Prinz Philippe bringt uns sofort auf den neuesten Stand. Es handelt sich nicht nur um ein entsetzliches Drama, sondern die Figuren sind auch arbeitslos, weil es kein Märchen gibt. Wir müssen den Schuldigen finden! Es sind die Zwerge, die sich daran machen. Die Zwerge? Kleine Inspektoren, aber mit großem Scharfsinn: Die Kinder sitzen am Steuer!

