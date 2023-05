Rencontre avec Claire Dé Médiathèque intercommunale, 28 juin 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Rencontre et atelier avec Claire Dé, photographe et autrice de nombreux albums pour la jeunesse dont « Qui veut jouer avec moi ? »..

2023-06-28 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-28 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie



Meeting and workshop with Claire Dé, photographer and author of numerous albums for young people including « Who wants to play with me?

Encuentro y taller con Claire Dé, fotógrafa y autora de numerosos libros infantiles, entre ellos « Qui veut jouer avec moi?

Treffen und Workshop mit Claire Dé, Fotografin und Autorin zahlreicher Jugendbücher, darunter « Qui veut jouer avec moi? » (Wer will mit mir spielen?).

