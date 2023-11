Stage de paléographie Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry, 25 novembre 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

La paléo à portée de mains. En lien avec l’exposition Château et forêt du Molay, un atelier de paléographie vous permettra de déchiffrer d’anciennes chartes du Molay.

Autres informations : La paléographie est une science qui traite des écritures anciennes, de leurs origines et de leurs modifications au cours des temps et plus particulièrement de leur déchiffrement.

Avec Michel Daeffler, Docteur en histoire moderne et ingénieur au CNRS..

Médiathèque intercommunale Renée Duval

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



Paleo at your fingertips. In conjunction with the Château et forêt du Molay exhibition, a paleography workshop will enable you to decipher ancient Molay charters.

Further information: Paleography is a science that deals with ancient writing, its origins and changes over time, and more specifically with deciphering it.

With Michel Daeffler, Doctor of Modern History and CNRS engineer.

La paleografía a su alcance. Con motivo de la exposición Château et forêt du Molay, un taller de paleografía le permitirá descifrar antiguas cartas de Le Molay.

Para más información: La paleografía es una ciencia que trata de los escritos antiguos, sus orígenes y sus evoluciones a lo largo del tiempo y, más concretamente, de cómo descifrarlos.

Con Michel Daeffler, doctor en Historia Moderna e ingeniero del CNRS.

Paläo zum Anfassen. In Verbindung mit der Ausstellung Schloss und Wald von Le Molay können Sie in einem Paläographie-Workshop alte Urkunden aus Le Molay entziffern.

Weitere Informationen : Die Paläografie ist eine Wissenschaft, die sich mit alten Schriften, ihrem Ursprung und ihren Veränderungen im Laufe der Zeit und insbesondere mit ihrer Entzifferung befasst.

Mit Michel Daeffler, Doktor der modernen Geschichte und Ingenieur am CNRS.

