Zéro déchet dans la cuisine Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry, 24 novembre 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de la réduction des déchets ? Vous avez déjà adopté des astuces Zéro déchet dans votre cuisine ? Découvrez comment réduire vos déchets dans la cuisine et limiter le gaspillage alimentaire. Que vous soyez débutant ou bien avancé dans la démarche, cet atelier basé sur l’échange de bonnes pratiques est fait pour vous !.

Médiathèque intercommunale Renée Duval

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



Would you like to embark on the adventure of waste reduction? Have you already adopted some zero-waste tips in your kitchen? Find out how to reduce your kitchen waste and cut down on food waste. Whether you’re a beginner or well advanced in the process, this workshop, based on the exchange of best practices, is for you!

¿Quiere empezar a reducir sus residuos? ¿Ya ha adoptado en su cocina consejos de « residuo cero »? Descubra cómo reducir los residuos de su cocina y disminuir el desperdicio de alimentos. Tanto si eres principiante como si ya estás muy avanzado en el proceso, este taller, basado en el intercambio de buenas prácticas, ¡es para ti!

Möchten Sie sich auf das Abenteuer der Abfallvermeidung einlassen? Haben Sie bereits einige Zero-Waste-Tricks in Ihrer Küche angewendet? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Abfall in der Küche reduzieren und die Lebensmittelverschwendung eindämmen können. Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, dieser Workshop, der auf dem Austausch von Best Practices basiert, ist genau das Richtige für Sie!

