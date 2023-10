Château et forêt du Molay Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry, 21 octobre 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

Cette exposition vous emmènera sur les traces de Jeanne Bacon du Molay et valorisera « l’Histoire dans l’histoire » ainsi que les écrits et légendes autour du château du Molay.

Suite à des travaux de recherche menés au CNRS sur la seigneurie des Bacon du Molay, le Pôle Rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen a proposé à Isigny-Omaha Intercom de mettre en valeur ce passé prestigieux peu connu du grand public. En effet, il s’agira non seulement de révéler la riche histoire des Bacon du Molay, mais aussi de rendre hommage au merveilleux travail jadis entrepris sur le château et les potiers du Molay par Claude Pézeril, premier maire du Molay-Littry. Une maquette du château du Molay réalisée du temps de Claude Pézeril et une dizaine de tableaux seront exposés.

Médiathèque intercommunale Renée Duval

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



This exhibition will take you on a journey in the footsteps of Jeanne Bacon du Molay, highlighting « history within history » and the writings and legends surrounding Château du Molay.

Following research work carried out by the CNRS on the Bacon du Molay seigneury, the Pôle Rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines in Caen suggested that Isigny-Omaha Intercom should highlight this prestigious past, little known to the general public. The aim is not only to reveal the rich history of the Bacon du Molay family, but also to pay tribute to the marvellous work once undertaken on the château and the potters of Le Molay by Claude Pézeril, the first mayor of Le Molay-Littry. A model of the Château du Molay, built in Claude Pézeril’s time, and a dozen paintings will be on display.

Esta exposición le hará viajar tras las huellas de Jeanne Bacon du Molay, poniendo de relieve la « historia dentro de la historia », así como los escritos y leyendas que rodean el castillo du Molay.

A raíz de los trabajos de investigación realizados por el CNRS sobre el señorío de Bacon du Molay, el Polo Rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen propuso a Isigny-Omaha Intercom poner de relieve este prestigioso pasado, poco conocido por el gran público. El objetivo no es sólo revelar la rica historia de la familia Bacon du Molay, sino también rendir homenaje a la maravillosa labor que Claude Pézeril, primer alcalde de Le Molay-Littry, realizó en su día en favor del castillo y de los alfareros de Le Molay. Se expondrán una maqueta del castillo del Molay realizada en la época de Claude Pézeril y una decena de cuadros.

Diese Ausstellung wird Sie auf die Spuren von Jeanne Bacon du Molay führen und die « Geschichte in der Geschichte » sowie die Schriften und Legenden rund um das Schloss du Molay aufwerten.

Im Anschluss an Forschungsarbeiten des CNRS über die Herrschaft der Bacon du Molay schlug der Pôle Rural des Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Haus der Geisteswissenschaften) in Caen Isigny-Omaha Intercom vor, diese prestigeträchtige Vergangenheit, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, aufzuwerten. Dabei geht es nicht nur darum, die reiche Geschichte der Bacon du Molay zu enthüllen, sondern auch die wunderbare Arbeit zu würdigen, die Claude Pézeril, der erste Bürgermeister von Le Molay-Littry, einst über das Schloss und die Töpfer von Le Molay geleistet hat. Ein Modell des Schlosses von Le Molay, das zu Zeiten Claude Pézerils angefertigt wurde, und ein Dutzend Gemälde werden ausgestellt.

