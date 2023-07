Ateliers d’art Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry, 19 juillet 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

Origami et dessin pour les 6/10 ans avec Claire Laffargue.

Gratuit – Réservation obligatoire au 02 31 22 61 98.

2023-07-19 14:30:00 fin : 2023-07-19 16:00:00. .

Médiathèque intercommunale Renée Duval

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



Origami and drawing for 6/10 year-olds with Claire Laffargue.

Free – Reservations required on 02 31 22 61 98

Origami y dibujo para niños de 6/10 años con Claire Laffargue.

Gratuito – Imprescindible reservar en el 02 31 22 61 98

Origami und Zeichnen für 6/10-Jährige mit Claire Laffargue.

Kostenlos – Reservierung erforderlich unter 02 31 22 61 98

