Comme souffler dans un violoncelle médiathèque intercommunale Pont-Château, 21 octobre 2023, Pont-Château.

De leur formation musicale aux antipodes, l’une classique et l’autre populaire, rien ne destinait le violoncelliste Erwan Martinerie et le joueur de veuze François Robin à se rencontrer. C’était sans compter sur leur envie commune d’explorer de nouveaux horizons sonores. En branchant leurs instruments acoustiques à leurs ordinateurs, ils mixent en direct leurs propres compositions et les mélodies de leurs artistes de prédilection. De cette alchimie nait une sieste musicale d’un nouveau genre où l’exploration d’un monde fait de timbres chauds et de textures souples est propice à l’évasion.

médiathèque intercommunale rue du Châtellier Pont-Château 44160 loire-atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T15:15:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:45:00+02:00

pontchateau Pont-Château

Phil Journé