Café deuil à la médiathèque de Montcuq Médiathèque Intercommunale Montcuq-en-Quercy-Blanc, 3 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

La mort, et si on osait en parler le temps d’une parenthèse ? Venez écouter, oser parler de ces sujets tabous, sans filtre, sans jugement.

Organisé par le DAC46, Carine Blanchon, infirmière clinicienne et Marie Luce Gilbert, médecin

Tout âge/public – Tarif : une consommation (café, thé).

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. 2 EUR.

Médiathèque Intercommunale

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



What if we dared to talk about death for a moment? Come and listen, and dare to talk about these taboo subjects, without filters, without judgment.

Organized by DAC46, Carine Blanchon, nurse clinician and Marie Luce Gilbert, physician

All ages/public – Price: one drink (coffee, tea)

¿Y si nos atreviéramos a hablar un rato de la muerte? Ven a escuchar y atrévete a hablar de estos temas tabú, sin filtros ni juicios.

Organizado por DAC46, Carine Blanchon, enfermera clínica, y Marie Luce Gilbert, médico

Todas las edades/público – Precio: una consumición (café, té)

Der Tod – wie wäre es, wenn wir uns trauen würden, darüber zu sprechen? Hören Sie zu und wagen Sie es, über diese Tabuthemen zu sprechen, ohne Filter, ohne Urteil.

Organisiert vom DAC46, Carine Blanchon, klinische Krankenschwester, und Marie Luce Gilbert, Ärztin

Alle Altersgruppen/Öffentlichkeit – Preis: ein Getränk (Kaffee, Tee)

