Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

La médiathèque de Montcuq et la ludothèque Jeux et Compagnie s’associent pour vous proposer une après-midi jeux..

2023-07-19 14:00:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

Médiathèque Intercommunale

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The Montcuq media library and the Jeux et Compagnie toy library are teaming up for an afternoon of games.

La mediateca Montcuq y la ludoteca Jeux et Compagnie se unen para ofrecerte una tarde de juegos.

Die Mediathek von Montcuq und die Ludothek Jeux et Compagnie haben sich zusammengetan, um Ihnen einen Spielenachmittag anzubieten.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Castelnau-Montratier