Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montcuq-en-Quercy-Blanc, 12 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

La Ludothèque « Jeux et Compagnie » propose une « après-midi jeux » à la médiathèque intercommunale de Montcuq..

2023-07-12 14:00:00 fin : 2023-07-12 18:00:00. EUR.

Médiathèque Intercommunale

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The « Jeux et Compagnie » toy library is organizing an « afternoon of games » at the Montcuq intercommunal multimedia library.

La ludoteca « Jeux et Compagnie » organiza una « tarde de juegos » en la mediateca intermunicipal de Montcuq.

Die Ludothek « Jeux et Compagnie » bietet einen « Spielenachmittag » in der interkommunalen Mediathek von Montcuq an.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT CVL Castelnau-Montratier