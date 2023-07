Atelier théâtre Médiathèque intercommunale Mirecourt Mirecourt, 1 juillet 2023, Mirecourt.

Atelier théâtre Samedi 1 juillet, 13h30 Médiathèque intercommunale Mirecourt Gratuit, inscription indispensable auprès de la médiathèque

Goûtez à l’univers durassien avant de découvrir le spectacle Je voudrais parler de Duras qui sera présenté au Théâtre du Peuple du 11 août au 2 septembre. Les metteur·se·s en scène et interprètes Katell Daunis et Julien Derivaz proposent des ateliers théâtre, des extraits de leur pièce et des rencontres autour de leur spectacle.

Samedi 1er juillet, à la Médiathèque intercommunale de Mirecourt

En partenariat avec le réseau des bibliothèques et médiathèques du département des Vosges, le bar associatif Le Grattoir, le Conservatoire Gautier d’Épinal et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est dans le cadre des projets de territoire.

En savoir +

Médiathèque intercommunale Mirecourt 11 rue Vuillaume, Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredupeuple.com/programme/saison2023/jvpdd »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 29 37 47 40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr »}] [{« link »: « https://www.theatredupeuple.com/programme/saison2023/jvpdd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T13:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-07-01T13:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

Yann Andréa Je voudrais parler de Duras

© Nicolas Nova