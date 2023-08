Atelier : L’épicerie des consomm’Acteurs Médiathèque intercommunale – Le Cube Garges-lès-Gonesse, 27 septembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

Atelier : L’épicerie des consomm’Acteurs Mercredi 27 septembre, 14h00 Médiathèque intercommunale – Le Cube Inscription et information auprès de la médiathèque

Jouez à la consommation responsable avec l’épicerie des consomm’acteurs. Comprendre pourquoi, par qui et comment sont faits les produits que nous consommons : devenez un consommateur engagé ! Participez à plusieurs jeux qui permet d’aborder les grandes lignes de l’alimentation durable de façon ludique afin de prendre conscience de ce que l’on consomme.

Programmation AUTOMNE 2023 De la Graine à notre Assiette

Ce programme d’animations vous est proposé par l’agglomération Roissy Pays de France en partenariat avec les associations Inven’Terre et La Case et les médiathèques du territoire.

Ces ateliers s’inscrivent plus largement dans la stratégie engagée portée par l’agglomération Roissy Pays de France labellisée « Projet Alimentaire Territorial ». Ce projet a vocation à constituer une gouvernance territoriale sur l’alimentation durable, favoriser la relocalisation de la production et rendre accessible l’alimentation durable. Le programme se déroule de fin juin à octobre 2023 pour continuer de sensibiliser petits et grands aux enjeux de l’alimentation saine, durable et locale.

Médiathèque intercommunale – Le Cube 38 avenue du Général de Gaulle 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque_le.cube.garges@roissypaysdefrance.fr »}]

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

