LIVE DE POCHE – Kham Meslien Médiathèque intercommunale Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 25 novembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

LIVE DE POCHE – Kham Meslien Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque intercommunale Le Cube Garges Gratuit sur réservation

Les concerts-rencontre

Un artiste issu des musiques actuelles propose un concert inédit en toute intimité avant de piocher dans les collections de la médiathèque pour échanger avec le public sur ses influences et ses inspirations.

Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, Kham Meslien explore les sonorités de sa contrebasse. Il superpose les boucles et les improvisations, évoquant les grands espaces des paysages arides baignés de lumière, où la matière s’apaise et laisse place à la chaleur des mélodies accrocheuses.

En Partenariat avec le réseau de médiathèques intercommunale de Roissy Pays de France

Modération : Real Muzul, journaliste musical

Infos pratiques :

é : https://bit.ly/3MyZU0m

Médiathèque intercommunale Le Cube Garges

38 Av. du Général de Gaulle – Garges-lès-Gonesse

Début du concert : 16H00

Médiathèque intercommunale Le Cube Garges 38 Av. du Général de Gaulle – Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3MyZU0m »}] [{« link »: « https://bit.ly/3MyZU0m »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

rencontre concert