POP ! Un livre qui prend vie en musique Médiathèque intercommunale « Le cercle », 24 mars 2023, Remiremont. POP ! Un livre qui prend vie en musique Vendredi 24 mars 2023, 17h00 Médiathèque intercommunale « Le cercle » Une histoire autour des couleurs, de la peinture,un livre en tissus blanc qui prendra vie sous les mains des enfants. Le tout sur de la musique pop ! De quoi éveiller les 5 sens de manière festive. Médiathèque intercommunale « Le cercle » 1 place Jules Méline 88200 REMIREMONT Remiremont 88200 Vosges Grand Est En plus : exposition de l’autrice illustratrice Sandra Poirot-Chérif ouvert à tous Evènement sur inscription

