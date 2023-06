Campement viking : découverte de l’artisanat des peuples nordiques Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Crolles Crolles Catégories d’Évènement: Crolles

Isère Campement viking : découverte de l’artisanat des peuples nordiques Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Crolles, 16 septembre 2023, Crolles. Campement viking : découverte de l’artisanat des peuples nordiques Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Entrée libre Venez découvrir l’artisanat des peuples du Nord en visitant le campement viking de l’association les Loups de Midgard, installé dans le jardin de la Médiathèque.

Des ateliers sur inscriptions auront lieu dans la journée.

Renseignement : mediatheque-crolles@le-gresivaudan.fr / 04 28 38 07 70

Renseignement : mediatheque-crolles@le-gresivaudan.fr / 04 28 38 07 70

Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la Résistance, 38920 Crolles

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

