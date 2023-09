Migrant’scène – Spectacle : « Arriver là » du collectif La Cohorte / Thibault Patain Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat, 25 novembre 2023, Frayssinet-le-Gélat.

Frayssinet-le-Gélat,Lot

Dans le cadre de Migrant’scène, venez découvrir le spectacle » Arriver là » du Collectif La Cohorte / Thibault Patain.

Ce spectacle est né de l’arrivée d’un groupe de 60 hommes, exilés, demandeurs d’asiles, ou im.migrants, dans un village de 1000 habitants de la région roannaise.

Après plusieurs mois de rencontres et entretiens, la figure du clown s’est imposée comme une évidence, comme image de l’étrange.r, de l’inconnu, de celui qu’on rencontre, malgré sa forme atypique..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie



As part of Migrant’scène, discover the show « Arriver là » by Collectif La Cohorte / Thibault Patain.

This show was born out of the arrival of a group of 60 men, exiles, asylum seekers or im.migrants, in a village of 1,000 inhabitants in the Roanne region.

After several months of meetings and interviews, the figure of the clown became obvious, as an image of the strange, the unknown, the person we meet, despite his atypical form.

En el marco de Migrant’scène, venga a ver el espectáculo « Arriver là » del Collectif La Cohorte / Thibault Patain.

Este espectáculo nació de la llegada de un grupo de 60 hombres, exiliados, solicitantes de asilo o im.migrantes, a un pueblo de 1.000 habitantes de la región de Roanne.

Tras varios meses de encuentros y entrevistas, la figura del payaso se hizo evidente, como imagen de lo extraño, de lo desconocido, de la persona con la que nos encontramos, a pesar de su forma atípica.

Im Rahmen von Migrant’scène sehen Sie das Stück « Arriver là » des Collectif La Cohorte / Thibault Patain.

Das Stück entstand aus der Ankunft einer Gruppe von 60 Männern, Exilanten, Asylsuchenden oder Immigranten, in einem Dorf mit 1000 Einwohnern in der Region Roannaise.

Nach mehreren Monaten der Begegnungen und Gespräche wurde die Figur des Clowns zu einer Selbstverständlichkeit, als Bild des Fremden, des Unbekannten, desjenigen, den man trifft, trotz seiner atypischen Form.

